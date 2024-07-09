إزالة 47 حالة ضمن الموجة الـ 23 لحملات رفع التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التى بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس" إزالة 20حالة تعد على 14 قيراطاً، ليصل إجمالى ما تم إزالته (منذ انطلاق المرحلة وحتى صباح اليوم)إلى 47 حالة تعد منها(7 حالات تعد بالبناء المخالف على 492 متر أملاك دولة+ 40حالة على مساحة فدان و12 قيراطاً أرض زراعية ) وذلك فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.