اليوم السابع
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أونروا: 300 ألف من طلابنا بغزة ظلوا خارج المدارس

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 03:30 ص
أونروا: 300 ألف من طلابنا بغزة ظلوا خارج المدارس أونروا
أحمد علوى

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قرابة 300 ألف من طلابها في قطاع غزة ظلوا خارج المدارس على مدى 9 أشهر.

وقالت "الأونروا"، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الاثنين، إنها "تعتبر التعليم أمرا أساسيا، ومع وجود أكثر من 700 مدرسة في أنحاء المنطقة، فإن الوكالة تصل إلى مئات الآلاف من الطلاب".

وأضافت: "قرابة 300 ألف من طلابنا في غزة ظلوا خارج المدارس لمدة 9 أشهر".

وشددت الوكالة الأممية أن فرقها تواصل تقديم "الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,193 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.







اونروا

غزة

اللاجئين الفلسطينيين




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