أول زيارة لرئيس وزراء هندى منذ 41 عاما.. مباحثات نمساوية غدا مع ناريندرا مودى

فيينا (أ ش أ)

يبحث المستشار النمساوى كارل نيهمر غدا الأربعاء، مع رئيس وزراء الهند شرى ناريندرا مودى، قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وأفاد بيان للمستشارية النمساوية اليوم الثلاثاء، بأن هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندى إلى النمسا منذ 41 عامًا حيث يصل رئيس وزراء الهند في وقت لاحق اليوم إلى فيينا

وأضاف البيان أن الزيارة تشمل أيضا لقاء مع رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين، كما سيلتقي رئيس الوزراء الهندي والمستشار النمساوي أيضًا مع قادة الأعمال من الهند والنمسا إضافة الى أعضاء الجالية الهندية فى فيينا.

ويقوم رئيس الوزراء الهندي بجولة بدأت في روسيا قبل أن يتوجه إلى النمسا واستمرت يومين .

والتقى رئيس الوزراء الهندي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشاركا في القمة السنوية الثانية والعشرين بين الهند وروسيا.

وتمت خلال الزيارة، مراجعة النطاق الكامل للعلاقات متعددة الأوجه بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية المعاصرة ذات الاهتمام المشترك.