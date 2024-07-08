رئيس الوزراء الهندي يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

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وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، في أول زيارة خارجية له بعد فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من المقرر أن يجري مودي محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتن خلال زيارته الحالية إلى موسكو، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.



وأكد بيسكوف على أن الكرملين يولي أهمية قصوى لهذه الزيارة التي تعد أول زيارة يقوم بها مودي بعد توليه منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة ، وكان قد سافر سابقًا إلى روسيا في عام 2019 لزيارة فلاديفوستوك.