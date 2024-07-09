أمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة تجدد الثقة فى مديرة مركز أورام أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصدرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، قراراً بتجديد الثقة للدكتورة رجاء لبيب إسحق، كمدير عام لمركز أورام أسوان لمدة 6 شهور إضافية.

وتضمن قرار "الأمانة الطبية المتخصصة" والذى حمل رقم 103 لسنة 2024، تجديد تكليف الدكتورة رجاء لبيب إسحق، إستشارى أول طب بشرى، بالعمل مديراً لمركز أورام أسوان وذلك اعتباراً من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 .

كما شمل القرار، أن تقوم الدكتورة رجاء، برفع تقرير شهرى للعرض على رئيس الأمانة بما تم إنجازه من أعمال، وتخضع لنظام تقييم مستوى الأداء المعمول به بالأمانة، وللسلطة المختصة إنهاء هذا القرار قبل انتهاء مدته طبقاً لمستوى الأداء ولصالح العمل.