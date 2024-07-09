أعراض غير عادية للسكتة الدماغية تظهر فقط في الليل

كتب – حسام الشقويرى

انسداد الشرايين في الدماغ، والمعروف باسم مرض الأوعية الدموية الدماغية ، هو حالة صحية خطيرة يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بسكتة دماغية ليلية . يمكن أن تتراكم الرواسب الدهنية والكوليسترول ومواد أخرى في الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ. يمكن أن يؤدي هذا التراكم، المسمى تصلب الشرايين، إلى السكتات الدماغية والسكتات الدماغية الصغيرة ومشاكل الدماغ الأخرى.و يعد تحديد الأعراض مبكرًا هو المفتاح للحفاظ على صحة دماغك حتى أثناء النوم. وفقا لما نشره موقع thehealthsite



إن تحديد الإصابة بالسكتة الدماغية في الليل أمر بالغ الأهمية للاستجابة الطبية السريعة. فقد تحدث السكتات الدماغية في أي ساعة، حتى أثناء النوم، وقد يؤدي غياب الرعاية الفورية في الليل إلى تأخير وتفاقم تلف الدماغ.

العلامات والأعراض غير العادية لانسداد شرايين الدماغ.

التعرق المفرط في الليل

التعرق الشديد، وخاصة في الليل، هو مؤشر على أن قلبك يرسل إشارة بوجود خطأ خطير. غالبًا ما يرتبط التعرق المفرط بزيادة معدل ضربات القلب وقد يشير إلى وجود مشكلة في التحكم في درجة حرارة قلبك.

انزعاج أو ألم مفاجئ في الصدر

على الرغم من أن آلام الصدر هي علامة واضحة على وجود مشكلة في القلب، إلا أنه لا ينبغي الاستخفاف بعدم الراحة في الصدر أثناء الليل أو الألم غير المبرر. إذا شعرت بضيق أو ضغط أو ألم في صدرك أثناء النوم، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في القلب.

اضطراب نبضات القلب

هل تلاحظ أن قلبك ينبض بسرعة أو بشكل غير منتظم أثناء الليل، ، قد يشير هذا إلى عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل أخرى في القلب. إن مراقبة معدل ضربات قلبك أثناء النوم قد توفر رؤى مهمة حول صحة قلبك.

ضيق في التنفس

إن الاستيقاظ من النوم وأنت تلهث بحثًا عن الهواء أو تشعر بضيق التنفس أثناء الليل قد يشير إلى فشل القلب أو غيره من أمراض القلب. أي مشاكل مفاجئة في التنفس أثناء الليل تستحق اهتمامك.

تورم القدمين أو الكاحلين

هل لاحظت احتباس السوائل في أسفل ساقيك، وخاصة أثناء الليل، قد يكون هذا علامة على قصور القلب. لا تتجاهل تورم القدمين أو الكاحلين الذي يزداد سوءًا أثناء الليل.

الدوخة أو الدوار

إن الشعور بالدوار أو الدوخة عند الاستيقاظ ليلاً قد يعني أن دماغك لا يحصل على كمية كافية من الدم بسبب مشاكل في القلب. وينبغي أن تستدعي مثل هذه الأعراض زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.



