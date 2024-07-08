اليوم السابع
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3 ظواهر مناخية فى شهر أبيب.. أبرزها موجات شديدة الحرارة بدون انقطاع

الإثنين، 08 يوليو 2024 06:13 م
3 ظواهر مناخية فى شهر أبيب.. أبرزها موجات شديدة الحرارة بدون انقطاع التقويم القبطى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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بدأ شهر أبيب "أبو اللهاليب .. طيّاب الزبيب" وهو الشهر الـ 11 من السنة المصرية القبطية الزراعية يبدأ من 8 يوليو  الجارى وينتهي في 7 أغسطس.

وسمى شهر أبيب بهذا الاسم نسبة إلى الإله "أبيفى أو أبيب" وهو الثعبان الكبير الذى أهلكه حورس أو الشمس ابن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لابيه أوزوريس أى النيل من عدوه، وقيل إنه ينسب إلى "هابى" إله الفرح.

ومن أبرز الأمثال المرتبطة بشهر أبيب "أبيب طباخ العنب والزبيب وذلك لنضج الفواكه فيه" ومثال أخر "إن كلت ملوخية فى ابيب هات لبطنك طبيب".

وهناك 3 ظواهر مناخية فى شهر أبيب نتعرف عليها من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ فى التقرير التالى:


1- تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل  .

2- يصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية ( الإشعاع الشمسي ) .

3-  تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات .







مركز المناخ

ابيب

ارتفاع الحرارة

زيادة الرطوبة



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