اليوم السابع
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أبو اللهاليب فيه العنب يطيب.. بداية شهر أبيب الأسبوع المقبل

الجمعة، 05 يوليو 2024 02:00 ص
أبو اللهاليب فيه العنب يطيب.. بداية شهر أبيب الأسبوع المقبل موسم حصاد العنب
كتبت أسماء نصار

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يبدأ شهر أبيب "أبو اللهاليب" فى التقويم القبطى الأسبوع المقبل يوم 8 يوليو حتى 6 أغسطس، حيث يرتبط فى هذا الشهر بموسم الفيضان في النيل عند المصريين القدماء والعنب أيضاً.

وسمى شهر أبيب بهذا الاسم نسبة إلى الإله "أبيفى أو أبيب" وهو الثعبان الكبير الذى أهلكه حورس أو الشمس ابن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لابيه أوزوريس أى النيل من عدوه، وقيل إنه ينسب إلى "هابى" إله الفرح.

ومن أبرز الأمثال المرتبطة بشهر أبيب "أبيب طباخ العنب والزبيب وذلك لنضج الفواكه فيه" ومثال أخر "إن كلت ملوخية فى ابيب هات لبطنك طبيب".

ويعتبر شهر أبيب عيد الإلهة "أبيبى" ومعناه " فرح السماء " وفيه يشتد ماء الفيضان ويقول الفلاح المصرى عنه "أبيب مية النيل فيه تريب" أى تزيد بفعل الفيضان وهو موسم العنب فيقال أيضا: "أبيب فيه العنب يطيب" وشهر أبيب من 8 يوليو إلى 9 أغسطس.

ويعتبر التقويم القبطى التقويم الذى كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد المصريين القدامى، ولا يزال العاملون فى مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصرى القديم.







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