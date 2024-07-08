وزيرة التنمية المحلية تستعرض مع رئيس "إسكان النواب" تسهيل إجراءات التصالح بالبناء

كتب على عبد الرحمن

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن والعمل على بحث مطالب المواطنين في جميع المحافظات وسرعة حلها بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.

وفى بداية اللقاء رحبت الوزيرة منال عوض بالدكتور محمد عطية الفيومي، مؤكدًة الدور المهم الذى يقوم به مجلس النواب في هذه المرحلة المهمة التى تمر بها الدولة المصرية والتعاون الكامل بين الوزارة ومجلس النواب ولجان البرلمان المختلفة وعلى رأسها لجنتي التنمية المحلية والإسكان في العديد من الملفات الخدمية والتنموية على أرض المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في كافة المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد عطية الفيومي، خالص التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد في القيام بالمهام المسندة إليها وأن تحقق مزيدا من التقدم والنجاحات لتكون إضافة إلى الجهود والإنجازات التي حققتها خلال توليها المسئولية لمحافظة دمياط منذ عام 2018 مما جعلها محلاً لتقدير الدولة والقيادة السياسية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام وأولوية للوزارة ولجنة الإسكان خلال تلك الفترة وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، بالإضافة إلى استعراض ملفات تقنين واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف وكذا بعض القوانين الأخرى التي صدرت عن مجلس النواب ويتم العمل بها في المحافظات والتي تسهم في تحسين بعض الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.