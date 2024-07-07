وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإحداث نقلة نوعية فى خدمة شكاوى المواطنين

كتب على عبد الرحمن

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذى توليه عقب توليها مسئولية الوزارة لتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم، بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى خدمة شكاوى المواطنين وسرعة توصيل صوتهم وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ، وذلك من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها وزارة التنمية المحلية وفى مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتى تقوم بدور كبير فى تلقى ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المختصة ، حيث تعمل المبادرة على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على سرعة حل شكاوى المواطنين بكافة المحافظات والعمل على حل مشكلاتهم وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الوزراء والمحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية ركزت على العمل الفورى لتلبية مطالب المواطنين والتحرك السريع لحل المشكلات التى تواجههم ، مؤكدة أنها ستعمل بشكل يومى لمتابعة جهود الوزارة والقطاعات المختلفة فى متابعة شكاوى المواطنين بالمحافظات والعمل على حلها وبصفة خاصة التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستعمل على توفير كافة الإمكانات ودعم مبادرة "صوتك مسموع " بالوزارة للعمل على قدم وساق نحو فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابة ممكنة بالتوازى مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التى قد تواجه المواطنين فى تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات.

وفى نفس السياق، تلقت وزيرة التنمية المحلية تقريراً مفصلاً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يونيو 2024 حيث تلقت المبادرة حوالى 3567 رسالة منها 378 شكوى تم الرد منها على 303 شكوى بنسبة تجاوزت 80.2% وجارى حل 75 شكوى.

ولفت تقرير متابعة "صوتك مسموع" إلى أن شكاوى الإشغالات تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يونيو الماضى بإجمالى 129 شكوى ، يليها شكاوى القمامة بـ 105 شكاوى، ثم مخالفات البناء بعدد 37 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بعدد 29 شكوي، فضلاً عن 3 شكاوى خاصة بالفساد ، بالإضافة الى 75 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تقرير "صوتك مسموع" لشهر يونيو 2024 يشير إلى تلقى خدمة "الواتس آب" 853 رسالة، وتضمنت تلك الرسائل 231 شكوى تم حل منها 179 شكوى منها بنسبة 77.5%، وجارى حل 52 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على "الفيس بوك" 2636 رسالة منها 130 شكوى، تم حل 111 شكوى منها بنسبة 85.4% ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 92 ألف متابع ، بينما تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 78 رسالة منها 17 شكوى، تم حل 13 شكوى منها ، فيما تلقى الخط الساخن عدد 313 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الدورية للشكاوى الواردة للمبادرة وسرعة الاستجابة من فريق (صوتك مسموع) لشكاوى المواطنين بما يساهم فى تحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .

يذكر أن المواطنين يستطيعوا تقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل الخاصة بها بما يعمل على التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ، وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" الجديد ( 01200353111) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريد الإلكترونيInfo7@mld.gov.eg.