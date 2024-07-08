موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من اليوم الإثنين 8 يوليو حتى السبت 13 يوليو، حيث تشهد هذه الفترة طقسا شديد الحرارة وبداية ارتفاع فى درجات الحرارة .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- طقس شديدة الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء .

- ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على أغلب الأنحاء اعتبارا من غدا الثلاثاء 9 يوليو .

ويشهد اليوم الإثنين، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.