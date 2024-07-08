"مكين" يبحث الاستعدادات الخاصة بزيارة لجنة الاعتماد والجودة في صدر المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

تفقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، اليوم الاثنين، مستشفى صدر المنصورة، لمتابعة سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة.

رافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة، الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور محمد السعيد، مدير المستشفى، حيث تفقد مبنى الإدارة، والمدخل الرئيسي بالمستشفى والمعمل، واطلع على مبنى العيادات الجديدة، وشبكة الأكسجين والطرق الداخلية.

وخلال الزيارة عقد "مكين" اجتماعاً مع الفريق الإداري، والمستشفى لبحث المشكلات الإدارية بالمستشفى، والاستعدادات الخاصة لزيارة لجنة الاعتماد والجودة؛ لتحقيق كافة الاشتراطات اللازمة للاعتماد.

وأشاد وكيل الوزارة، بحُسن سير العمل، وانتظامه، والالتزام بالزى الرسمي، متوجهاً بالشكر للعاملين بالمستشفى وعلى رأسهم مدير المستشفى، والأطباء والتمريض.