الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية بقرية النزهة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية ،عن توقيع الكشف على 1326 مريضا ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومي الجمعة، والسبت الماضيين بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وضمت القافلة 8 عيادات متنوعة منها: أطفال - باطنة - الجراحة - عظام - جلدية- أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات، وأشعة x ray.

وتم إجراء 299 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و69 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 20 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 33 ندوة تثقيفية، و 115 حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.