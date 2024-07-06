اليوم السابع
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مطار مرسى علم يستقبل 38 رحلة دولية اليوم.. أكبر وصول أسبوعى

السبت، 06 يوليو 2024 07:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 38 رحلة دولية اليوم.. أكبر وصول أسبوعى مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول لرحلات طيران سياحية خلال الأسبوع بواقع 38 رحلة طيران دولية، من بين 150 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 38 رحلة طيران، بينها 9 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من ألمانيا، و19 رحلة من بولندا، و5 من إيطاليا، ورحلة من كل من النمسا وبلجيكا ، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة 140 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.







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