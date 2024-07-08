مشروعات الصرف تغير قرى المنيا ضمن حياة كريمة.. محطات مياه وآبار ارتوازية

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد الصعيد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وكان للصعيد نصيب كبير من مخططات العمل التنموى، وخاصة محافظة المنيا، ومن أهم هذه المشروعات التي تمت على مدار السنوات الماضية، على أرض عروس الصعيد، التى ساهمت في دفع عجلة التنمية وتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل أفضل، ومن تلك المشروعات، تنفيذ 6500 مشروع فى محافظة المنيا بتكلفة تزيد على 140 مليار جنيه بمختلف القطاعات.

بين تلك القطاعات قطاع مياه الشرب، حيث إن جميع مدن وقرى المحافظة أصبحت مشمولة بخدمات مياه الشرب، حيث تم تدعيم وإحلال وتجديد الشبكات وتوسعة وتطوير المحطات، بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه لتنفيذ عدد 600 مشروع، من "محطات مياه وآبار ارتوازية وشبكات مياه ووصلات منزلية"، ومن أبرز تلك المشروعات محطة مياه شرب أبوقرقاص، ومحطة مياه شرب ساقولا مركز العدوة، ومحطة مياه آبا مركز مغاغة، وتوسعات محطة مياه مطاي.

بالإضافة إلى قطاع الصرف الصحى أيضا أصبحت جميع مدن المحافظة مشمولة بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100% باستثناء بعض الأحوزة العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية المتاخمة، حيث تم تنفيذ 59 مشروعا بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه من محطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، ومن أبرز تلك المشروعات، محطة معالجة صرف صحي المنيا، ومحطة معالجة صرف صحي البرجاية، ومحطة معالجة صرف صحي العذراء، ومحطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان، محطة معالجة صرف صحى.

ليس فقط ذلك القطاع، أيضا شهد قطاع الكهرباء تنفيذ 62 مشروعا بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه، ومن أبرزها مركز التحكم الإقليمي، ومحطة محولات غرب مغاغة، ومحطة محولات غرب ملوي، وكذلك قطاع البترول والغاز الطبيعي أيضا شهد تنفيذ 16 مشروعا، ومن أبرزها: توصيل الغاز الطبيعي لمدن مغاغة، بني مزار، ومطاي، وسمالوط، أبوقرقاص.