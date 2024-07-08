مستشار سابق بالبنك الدولى: مصر سددت 25 مليار دولار من الدين العام

كتب ـ إبراهيم حسان

علق الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي، على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ46 مليارا و384 مليون دولار نهاية يونيو.

وقال «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح اليخر يا مصر» من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "العالم مرّ بأزمات اقتصادية مثل أزمة كورونا، وحرب غزة وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وكل ذلك أدى إلى إشكاليات على مستوى العالم".

وأضاف: "مصر سددت 25 مليار دولار من الدين العام في الفترة الماضية، وهذا رقم كبير جدا، وعلينا أن نسدد في 2024 مبلغ موازيا، ورغم كل ما يقال فإن مصر لم تتخلف عن التزام مالي واحد، ومصر ستسدد في الفترة الحالية نحو 32 مليار دولار، بما يمثل 20% من إجمالي ديوننا".

وتابع مستشار البنك الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي: "أزماتنا خارجية وليست داخلية فقط مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على السياحة والحرب على غزة التي أثرت على قناة السويس".

وأكد، أن الصادرات المصرية قوية، ووجه الرئيس السيسي بأن تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، ولكن هذا يلزمه طاقة مستدامة واستقرار في الاقتصاد العالمي، كما بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة فيما يتعلق بجعلها مركز اقتصادي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.