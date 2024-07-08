مدبولى للبرلمان: نحن حكومة تحديات وبرنامجنا "معا نبنى مستقبلا".. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الفترة المقبلة للحكومة تشهد العمل على إكمال المسيرة ومواجهة التحديات الكبرى وتساعد للحد من وطأة التوترات التى توثر على المواطنين وتضع هموم المواطن فى بؤرة الاهتمام وكذلك فتح صفحة جديدة بين المواطنين والإدارات المحلية والحكومية وسوف تعمل الحكومة على خلق تواصل بناء وإيجابى لتكون هموم المواطنين الشغل الشاغل للحكومة.

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة:



مصطفي مدبولى





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