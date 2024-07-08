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مدبولى: الحكومة الجديدة "حكومة تحديات".. ونعمل على تكليفات الرئيس السيسى

الإثنين، 08 يوليو 2024 03:07 م
مدبولى: الحكومة الجديدة "حكومة تحديات".. ونعمل على تكليفات الرئيس السيسى الدكتور مصطفى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إنه في ضوء التحديات يمكن القول بالحق أن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات لذلك تضع صوب أعنيها خلال المرحلة المقبلة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الأمن القومي وبناء الإنسان المصري، والعمل على توفير متطلبات المواطن من كافة الخدمات خاصة خدمات في مجالات: التعليم والصحة، ومواصلة المسار الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات التي بدأت وبذل كل الجهد للخد من ارتفاع الأسعار في إطار تطوير شامل للدولة في كل القطاعات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة.







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