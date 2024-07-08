اليوم السابع
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مدبولى أمام البرلمان: برنامج الحكومة يستهدف بناء اقتصاد تنافسى.. إنفوجراف

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:15 م
مدبولى أمام البرلمان: برنامج الحكومة يستهدف بناء اقتصاد تنافسى.. إنفوجراف رئيس الوزراء

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إننا نحرص على التوسع فى مؤسسات التعليم العالى التى تقدم برامج تعليمية حديثة والتوسع فى إنشاء جامعات تكنولوجية لتأهيل خريجين مؤهلين مع متطلبات سوق العمل وبما يتوافق مع المعايير العالمية".

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة:

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

مدبولى2

دكتور مصطفى مدبولي
 

إعطاء الأولوية لبناء المدارس الجديدة خاصة بمناطق الكثافات السكانية العالية

نحرص على التوسع في مؤسسات التعليم العالى

إنشاء جامعات تكنولوجية والتأكيد على إتاحة التعليم للجميع

برنامج الحكومة يستهدف تعزيز دور الشباب وتمكينهم

البرنامج يستهدف زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة

انتهينا بالفعل من تطوير المناطق غير الآمنة

برنامج الحكومة يستهدف التوسع فى المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع

نستهدف ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى وجذب الاستثمارات الجديدة

نستهدف فى العام الأول تحقيق معدل نمو 4.2%

برنامج الحكومة يستهدف بناء اقتصاد تنافسى ومنع المنافسات الاحتكارية

نستهدف خفض فجوة النوع فى سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل







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