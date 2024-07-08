محافظ كفرالشيخ يستقبل هيئة مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة لتقديم التهنئة

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفرالشيخ، والدكتور إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ، والدكتورة ماهيتاب مجدي، نائب المنسق العام لمحافظة كفرالشيخ؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب محافظ كفرالشيخ.

كما قدمت هيئة المكتب، التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، لتجديد ثقة القيادة السياسية، بتولية منصب نائب محافظ كفرالشيخ، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

خلال اللقاء، تم استعراض نشاط مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة كفرالشيخ، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المؤسسة في مجالات التنمية المختلفة، بما في ذلك تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر استحقاقاً والأولى بالرعاية.

كما تم تبادل الرؤى والأفكار حول المشروعات المستقبلية المشتركة بين المحافظة ومؤسسة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لأهالي كفر الشيخ. وأعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي عن تقديره لدور مؤسسة "حياة كريمة" في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق الأهداف التنموية بالمحافظة.

من جانبه، أكدت هيئة المكتب على التزام المؤسسة بمواصلة التعاون المثمر مع المحافظة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع مستوى الحياة الكريمة للمواطنين، وتأكيد الجميع على أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين المحافظة والمؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كفرالشيخ.