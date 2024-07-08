الكشف على 814 مواطنا بالقافلة الطبية بإحدى قرى الإسماعيلية ضمن حياة كريمة

الإسماعيلية - صبرى غانم

اختتمت القافلة الطبية بقرية المرزوقية في مركز ومدينة القصاصين الجديدة التابعة لإدارة القصاصين الصحية بالإسماعيلية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء كرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت 814 مواطنا على مدار يومين، حيث بلغ إجمالي المترددين عليها في اليوم الأول 404 مواطنين بينما استقبلت القافلة في يومها الثاني 410 مواطنين من خلال 7 عيادات تخصصية "الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 243 مواطنًا بعيادة الباطنة و103 مواطنين بالجراحة، و78 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 81 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 210 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 57 حالةً، بينما استقبلت 39 حالة بعيادة الأسنان و4 حالات بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

