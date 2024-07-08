محافظ جنوب سيناء يتفقد مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة طور سيناء، وعرض المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين ومدير فرع الجملة بالمحافظة المساحة التخزينية للمخزن 1000متر، والتى تخدم 9 منافذ تموينية بعدد بطاقات تموينية 15861 بعدد مستفيدين 29677 وأرصدة السكر التموينى والزيت تتجاوز مدى كفاية 4 شهور ومكرونة 3 شهور.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بعوامل الأمن والسلامة للحفاظ على صلاحية السلع وضرورة تدويرها، وأكد أهمية مكافحة القوارض وتفعيل كافة الاشتراطات الصحية اللازمة، وإعادة تقييم ادوات مكافحة الحريق وصيانة كافة المعدات بصفة دورية، وتنظيم وتبويب الشئون الإدارية وملفات الاستلام والتوريد للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وجعل النظافة والنظام اسلوب حياة لزرع هذه المفاهيم في الأجيال القادمة والمساهمة الفعالة والفاعلة في تربية النشء على حب الوطن والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة والتي هي من أملاك المواطن أصلا فمن الأولى الحفاظ عليها.