محافظ المنوفية يجتمع بمسئولى الهيئة العامة للتأمين الصحى

المنوفية - محمود شاكر

عقب زيارته المفاجئة اليوم لمجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي، عقد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا عاجلا مع مسئولي الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية للوقوف على حجم معوقات منظومة العمل وتذليل كافة العقبات والتحديات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي، والدكتور وائل الجندي مدير المنطقة الأولى ومسئول اللجان التخصصية، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

في بداية اللقاء أكد محافظ المنوفية، أنه في إطار حرصه على تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى سيتم تخصيص مبنى تحسين البيئة التابع لحى شرق شبين الكوم كمقر جديد لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، وكذا توفير مقرات أخرى بمراكز المحافظة لإقامة عيادات جديدة في حالة الاحتياج الفعلي لخدمة المرضى وتسهيل اجراءات صرف العلاج والمساهمة في تخفيف الزحام وتكدس المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم التنسيق لتدعيم العيادات الطبية للتأمين الصحي بأطقم صيادلة بواقع 80 صيدلي وكذا دعم القوة الإدارية بالأعداد الكافية لتأدية المهام والوظائف على أكمل وجه ممكن، لافتاً إلى ضرورة التأكيد على أكواد الرامب الخاصة بذوى الهمم وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لهم لضمان حصولهم على تأدية الخدمة الصحية ، فضلاً عن زيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل اجراءات صرف الأدوية الخاصة بالمرضى ، هذا وأوضح المحافظ بأنه سيتم التنسيق الكامل والتواصل المباشر مع جامعة المنوفية بهدف زيادة أعداد الاستشاريين للمساهمة في زيادة أعداد اللجان الطبية، مؤكداً على أن قطاع الصحة يقع على رأس أولويات منظومة العمل بالمحافظة ومستمرون في التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين والتعامل الفوري مع مشاكلهم ومتطلباتهم ، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد لخدمة وتحقيق أقصى درجات التعاون بما يعود بالنفع العام وإرضاءً للمواطنين لتنفيذ تكليفات ورؤية القيادة السياسية.