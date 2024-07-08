اليوم السابع
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محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسى فى البناء ودفع عجلة التنمية

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:13 م
محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسى فى البناء ودفع عجلة التنمية محافظ القاهرة والدكتورة مها مروان
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المرأة شريك أساسى فى البناء ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى دائماً لـ تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بالدكتورة مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وأكد محافظ القاهرة أنه على مدار السنوات العشر الماضية، حرصت القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، وتمت الاستعانة بها فى كافة المجالات وأثبتت فيها نفسها كقيادية تنفيذية.

 







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