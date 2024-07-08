محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالى

الغربية محمد طارق

عقد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا مع الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، نجوى العشيرى السكرتير العام وعددا من مديرى الإدارات المختصة بالديوان العام؛ لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الجديد.

وناقش محافظة الغربية خلال الاجتماع البنود والاعتمادات الخاصة بموازنة العام المالى الجديد، مشددا على إدارة الموارد المالية للمحافظة فى اطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما ناقش الاجتماع دراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد المالية والبشرية لإدارة العمل بشكل فعال وممنهج مع ضرورة تنمية رأس المال البشرى.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد؛ مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة والتى تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لهم ودفع جهود التنمية على الأرض.

كما وجه الجندى بالبدء فى إجراءات تنفيذ بنود الخطة للارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة .

واكد الجندى على مديرى الإدارات المعنية بالمتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة، والإنتهاء من تنفيذ المشروعات طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة المشروعات المتعثرة فى كل القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة لإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر وبحث المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.