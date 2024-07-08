محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق الشين قطور بطول 8 كيلو مترات

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الأعمال بطريق الشين قطور، المحور المرورى الذى يربط بين مركز ومدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن بالطريق.

وشدد اللواء أشرف الجندى خلال متابعته على زيادة الجهود وتكثيف العمل على مدار الساعة لإنهاء أعمال رصف طريق الشين - قطور فى أسرع وقت استجابة لمطالب الأهالى بعد معناتهم الطويلة بسبب سوء الحالة الفنية للطريق لتسهيل النقل والانتقال لأهالى قطور بين المركز والقرى والعزب .

وأشار المحافظ، إلى أن رصف طريق الشين قطور اتى نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.