اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يوليو 2024 11:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق الشين قطور بطول 8 كيلو مترات

الإثنين، 08 يوليو 2024 09:23 م
محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق الشين قطور بطول 8 كيلو مترات استمرار الأعمال بطريق الشين قطور
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الأعمال بطريق الشين قطور، المحور المرورى الذى يربط بين مركز ومدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن بالطريق.

وشدد اللواء أشرف الجندى خلال متابعته على زيادة الجهود وتكثيف العمل على مدار الساعة لإنهاء أعمال رصف طريق الشين - قطور فى أسرع وقت استجابة لمطالب الأهالى بعد معناتهم الطويلة بسبب سوء الحالة الفنية للطريق لتسهيل النقل والانتقال لأهالى قطور بين المركز والقرى والعزب .

وأشار المحافظ، إلى أن رصف طريق الشين قطور اتى نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.







قطور

طريق الشين

محافظ الغربية

مشروعات الرصف

الغربية

اخبار الغربية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة