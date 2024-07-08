اليوم السابع
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إيقاف طبيبين بمستشفى مبرة طنطا لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة وفاة طفل

الإثنين، 08 يوليو 2024 06:15 م
إيقاف طبيبين بمستشفى مبرة طنطا لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة وفاة طفل وزارة الصحة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قرر الدكتور تامر مدكور رئيس  فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة الغربية، إيقاف طبيبين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة وفاة طفل أثناء إجراء عملية استئصال الزائدة بمستشفى مبرة طنطا، مع تشكيل لجنة لفحص الواقعة وتحديد عما إذا كان هناك اهمال طبى من عدمه.

كانت أسرة الطفل "م.ه" قد حررت محضرا بقسم أول طنطا، اتهموا فيه طبيب جراحة وآخر طبيب تخدير، بالتسبب في وفاة نجلهم أثناء إجراء عملية استئصال الزائدة بمستشفى مبرة طنطا.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغ، وامرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، فى المحضر رقم 6646 لسنة 2024 أول طنطا.


 







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