محافظ الدقهلية بعد جولة مفاجئة: لا تواجد لمسئول داخل مكتبه الجميع بالشارع

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد، بجوله مفاجئة منفرداً مساء أمس السبت منذ الساعه 9 مساءاً وحتي الساعه 1 صباحا ومنذ الصباح الباكر في تمام الساعه 7 صباحاً، بشوارع مدينة المنصوره، ومستشفي طلخا للوقوف علي مدي مستوي النظافه والإشغالات وانتظام الحركه المرورية وتقديم الخدمات الطبية للمرضي .

وتجول اللواء مرزوق في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ورصد تجمعات للقمامة والاشغالات ووجه علي الفور لرؤساء الأحياء شرق وغرب المنصوره بسرعة التعامل معها وشملت الجوله شوارع ( الجيش - قناة السويس - جديله - عبدالسلام عارف - الترعه - أداب - الجلاء - جيهان - أحمد ماهر - شارع الجمهوريه - المشايه السفليه ) حيث رصد تجمعات للقمامه بهذه الشوارع ووجود اشغالات بشكل كبير من الباعه الجائلين بشارع الجلاء وخروج أصحاب الكافيهات بشارع قناة السويس عن أماكنهم إلى الشارع مما يعيق الحركة المرورية.

ووجه اللواء مرزوق لرؤساء المنطقه المركزيه ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصوره ) بتكثيف أعمال النظافة بمختلف شوارع مدينة المنصورة الرئيسيه والفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النباشين ، ورفع الاشغالات سواء كانت باعة جائلين أو أصحاب محلات أو مطاعم او كافيهات وغيرها.

وكلف المحافظ العميد هشام دياب مدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري في الشوارع والمناطق الأكثر ازدحاماً بمدينة المنصوره لتيسير الحركه المروريه وخاصة اوقات الزروه الصباحيه والمسائية .

وتفقد اللواء مرزوق استقبال مستشفي طلخا، والتقي بالمرضي واطمئن علي صحتهم والخدمة المقدمه لهم ووجه لمدير المستشفي بسرعة استبدال الترولي الخاص بنقل المرضى الي الاستقبال بترولي جديد ، وكلف وكيل وزارة الصحه بمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفيات .



وأكد المحافظ، أن العمل علي مدار 24 ساعه من الشارع ولا تواجد لمسئول داخل مكتبه الجميع مع المواطنين بالشارع ، مشيراً إلى أن العمل الميداني هو سر النجاح من خلاله يتم اكتشاف المشاكل وحلها وتلبية مطالب المواطنين .