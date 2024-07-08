محافظ الجيزة يوجه بحصر مزلقانات السكة الحديد العشوائية لوضع رؤية حضارية لها

كتبت - مرام محمد

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية للوقوف أعمال رصف وتطوير طريق 6 أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 2 كم ومتوسط عرض 15م، بدءًا من أول طريق مصر أسيوط وحتى المريوطية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية للتيسير عليهم.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة تكثيف أعمال النظافة ودراسة توفير سيارة كنس إلى للمحاور المرورية والطرق الرئيسية مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة.

وأكد ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية وفقًا للضوابط التى حددتها الدولة.

وعاين محافظ الجيزة المخطط العام لكوبرى السيارات الجارى تنفيذه أعلى مزلقان أبو النمرس لمتابعة الموقف التنفيذى لتوفير حرم آمن على مزلقانات السكة الحديد للحد من الحوادث والحفاظ على آمن وسلامة المواطنين وتحقيق معايير السلامة والأمان.

وطالب محافظ الجيزة من الشركة المنفذة بضرورة دراسة تركيب مصاعد كهربائية لكوبرى المشاة المقامة بجوار مزلقان السكة الحديد للتسهيل على المواطنين خاصة كبار السن خلال عبورهم الطريق فى حرم آمن.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة حصر مزلقانات السكة الحديد العشوائية داخل المحافظة لدراسة مدى وضع رؤية حضارية لها بالتنسيق مع الوزرات المعنية.

واستجاب محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية لمطالب عدد من المواطنين بشأن معاينة رشاح نزلة الأشطر "مصرف ترسا"، والذى وجه بضرورة تطهير المصرف ورفع المخلفات من على جانبيه مع دراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

واستمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين من أهالى زاوية أبو مسلم بشأن رفع كفاءة مدرستى الأمام ومحمود فوزى ومركز شباب أبو مسلم، وعلى الفور كلف المختصين بضرورة المعاينة، قائلًا: "تم وضع برنامج زمنى للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن" لاستكمال مسيرة التنمية ضمن مخطط الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة، وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولى الشركة المنفذة.



محافظ الجيزة خلال الجولة



جانب من جولة محافظ الجيزة