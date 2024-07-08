محافظ أسوان: "وعد منى بعدم وجود تعد واحد على أملاك الدولة"

أسوان - عبد الله صلاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان الجديد، على الالتزام بكافة التوجيهات الخاصة بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية حتى يتم إنهاء هذا الملف كاملا.

وأكد محافظ أسوان، فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم، بديوان عام محافظة أسوان، أنه لا تهاون مع أصحاب التعديات على أملاك الدولة وسيتم التعامل معهم بكل حزم وفقاً للإجراءات القانونية التى يمكن اتخاذها فى هذا الشأن، وعلق قائلاً: "وعد منى شخصياً بعدم وجود تعدى واحد على أرض المحافظة".

وأضاف "كمال"، أن أسوان كغيرها من محافظات الجمهورية التى يتم إنهاء ملفات التصالح فيها، وتسعى محافظة أسوان على إنجاز هذا الملف بشكل أسرع، لأن التصالح يستحوذ على بُعد كبير جدا بكآفة المحافظات، وهناك تقرير يومى بحالة هذه الملفات المقدمة.