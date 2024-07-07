أول ملف.. محافظ أسوان الجديد يتابع انطلاق موجة إزالة التعديات الـ23

أسوان - عبد الله صلاح

فى أولى ملفات المحافظة، تابع الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، انطلاق المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 26 يوليو الجارى.

واستهدفت الحملة إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 1200 م2 بنطاق حى جنوب بمركز ومدينة أسوان، موضحاً أنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

والجدير بالذكر، أنه تم عقد إجتماع تنسيقى برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية والمختصة للإعداد والتجهيز الجيد للموجه الـ 23، والتى ستشهد إنطلاق المرحلة الثانية منها فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس المقبل، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس وتنتهى فى 20 سبتمبر القادم.

فيما شارك فى فعاليات إنطلاق فعاليات الموجه الـ 23 لإزالة التعديات العاملين والفنيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، وبإشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وعلاء آدم رئيس حى جنوب، مدعمين بالمعدات الثقيلة، ووسط تعاون ومشاركة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أكرم مساعد مدير الأمن.