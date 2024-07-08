كشف وعلاج بـ10 جنيهات.. الصحة توضح ضوابط صرف الأدوية بالعيادات الصباحية

كتب محمد شرقاوى

كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ضوابط صرف الأدوية فى العيادات الصباحية وفقا لقرار وزير الصحة، قائلاً : "هذا القرار كان يلزم المستشفيات بصرف الأدوية التى يحتاجها المريض بشكل أساسى حتى لا يأخذ المريض أدوية لا يحتاج لها، لكن البعض فهم هذا القرار بشكل آخر غير المراد منه".

تابع خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON :"الوزير يتواصل بشكل ميدانى مستمر مع المرضى أو الزيارات المفاجئة للمستشفيات، إضافة للتواصل المستمر مع لجنة الصحة فى البرلمان وكانت هناك ملاحظات سواء من المرضى أو بعض النواب فى لجنة الصحة أن ثمة مشكلة وهى أن المريض لا يحصل إلا على علاج واحد مهما كانت المشكلة الصحية التى يعانى منها".

وأكمل: "مثلاً عنده مشكلة سكر وضغط يحصل على علاج واحد فقط إما الضغط أو السكر وبالتالى صدور قرار اليوم جاء ليفسر ويوضح غموض القرار السابق أنه يجب أن يحصل المريض على كافة العلاج الاساسى له بشكل كامل مهما كان عدد الأدوية طالما كان علاجاً يوفر ما يحتاجه المريض المجانى بشكل مجانى من المستشفيات العامة أو المركزية، الفكرة ليست فى العدد ولكن فى توفير الدواء الذى يحتاجه".

وأتم :"الكشف والعلاج بـ10 جنيهات بغض النظر عن عدد الأدوية يحصل المريض على احتياجه بغض النظر عن عدد الأدوية المهم كل الاحتياجات التى يحتاجها لعلاج كافة الامراض التى يعانى منها".