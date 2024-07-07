متحدث الصحة: مصر خالية من الملاريا منذ 1998 ولدينا نظام ترصد قوى

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، عن دور الوزارة فى خلو من مصر من الملاريا، قائلا:"هو مرض معدى يصيب الإنسان وينتقل عبر الباعوض المعدى الحامل للمرض، وهو مرض من الأمراض المهددة لحياة الإنسان".

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه منذ 1998 وحتى هذه اللحظة لا يوجد أى سريان داخلى لمرض الملاريا داخل مصر، إنما الحالات التى تظهر جاءت من الخارج.

وأوضح حسام عبد الغفار أن أهم شيئين كان يبحث عنهم الفريق الذى قام بزيارة ميدانية لمصر واختتم الزيارة بمقابلة الوزير، كان التحقق من عدم حدوث أى سريان داخلى لمرض الملاريا داخل مصر، وأن مصر لديها نظام ترصد قوى وقادر على الاكتشاف المبكر للحالات لمنع حدوث أى تفشيات.

وأكد الوفد أنه تأكد من نظام عالى الجودة لوصول المريض لتلقى خدمة صحية عند الإصابة، ووجود مكاتب للمسافرين لتقديم خدمات الوقاية من الملاريا، ووجود نظام ترصد قوى لاكتشاف أى حالات، موضحا أن مصر تكتشف الحالات بشكل مبكر ويتم التعامل معها، وسيتم قريبا عرض هذا التقرير على منظمة الصحة العالمية.



