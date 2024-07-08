قائد إسرائيلى: الجيش تلقى ضربة موجعة فى 7 أكتوبر وأحداث الضفة خطر على بقائنا

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "الجيش تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع."

وقال الجنرال يهودا فوكس، "إن ما يحدث بالضفة الغربية خطر على بقاء إسرائيل".



وأضاف في مؤتمر له اليوم الإثنين: "علينا أن نجهز أنفسنا دون توقف استعدادا للتهديدات المقبلة، والجرائم القومية تزايدت ضد فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد".



وفي وقت سابق، أكدت مصادر سياسية وعسكرية بتل أبيب أن إعلان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يهودا فوكس، أنه ينوي الاستقالة من منصبه، يشكل ضربة كبيرة للمؤسسة العسكرية.