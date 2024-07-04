تصاعد العنف فى الضفة الغربية وعشرات الآلاف يفرون من خان يونس

كتبت: هند المغربي

قال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن العنف تصاعد في الضفة الغربية بشكل كبير حيث سجل منذ 7 أكتوبر 28 حادثة بسبب غارات جوية، قتل خلالها 77 فلسطينيا، من بينهم 14 طفلا.



وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن تقييما أجرته الأمم المتحدة أفاد بتضرر ما لا يقل عن 200 منزل خلال العملية الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم نور الشمس للاجئين في طولكرم.



وذكر مكتب أوتشا أن السلطات الإسرائيلية وافقت على خطة لإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير مصرح بها بموجب القانون الإسرائيلي. ونفذ مستوطنو تلك البؤر الاستيطانية 27 اعتداء ضد الفلسطينيين خلال عام 2024.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين فروا من شرق خان يونس عقب أمر الإخلاء الأخير الصادر من السلطات الإسرائيلية.