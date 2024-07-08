طقس معتدل وأجواء صافية وممتعة على شواطئ مطروح والحرارة العظمى 31.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، من شواطئ كورنيش مدينة مطروح، ورصد الأجواء الصافية الممتعة والطقس المعتدل، وسجلت درجات الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 24 مئوية، مع تراجع نسبة الرطوبة في الجو عن الأيام الماضية.

وتعمل تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، علي تلطيف الأجواء أكثر على شواطئ البحر، وتخفيف الإحساس بالحرارة أكثر من الدرجات الحقيقية، كما تشهد المناطق البعيدة عن الشوطئ طقساً معتدلاَ، ويزداد فيها الإحساس بالحرارة أكثر من المناطق الشاطئية، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وتسود اليوم أجواء صحوة وطقس معتدل، على محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، مع زيادة الشعور بنقاء الأجواء، وتعمل تيارت الهواء على تخفيف الإحساس بالحرارة وتلطيف الأجواء، في حين يزيد الشعور بالحرارة أكثر عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في المناطق الصحراوية.

ويساعد الطقس المعتدل على خروج أعداد كبيرة من المواطنين، إلى الشواطئ ومنطقة الكورنيش، ليلاً ونهاراً، لقضاء أوقات ممتعة، في ظل الطبيعة الخلابة وأجواء المصيف، وشهدت الأيام الماضية تزايد توافد المصطافين، من مختلف المحافظات.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الامواج.