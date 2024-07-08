محمد جمال

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن أحزمة نارية على حى التفاح شرق مدينة غزة، حسبما القاهرة الإخبارية.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعى يستهدف منطقة الزرقاء بمدينة غزة.

من ناحية أخرى، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، ودخولها الشهر العاشر ، وقيام الاحتلال بمزيد من التدمير والقتل اليومي للأطفال والنساء والمدنيين، وبالتزامن مع ما يجري في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس من اقتحامات يومية والاعتقالات الجماعية، والإمعان في سياسة القتل والتصفية، خاصة ما يجري في مخيمات الضفة والقدس، والقصف بالطيران وتنفيذ مزيد من القصف والقتل.

وسلطت اللجنة الضوء على ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات وجرائم وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستوطنات ، واعتداءاتهم في ظل توزيع عشرات آلاف قطع السلاح عليهم ، وقيام الاحتلال بالإعلان عن شرعنة ما تُسمى البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على ما يقارب اثني عشر ألف دونم من أراضي الضفة، في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.