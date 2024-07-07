اليوم السابع
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الأحد، 07 يوليو 2024 09:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا وسط غزة

الأحد، 07 يوليو 2024 09:07 م
السعودية تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا وسط غزة قصف
أ ش أ

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أدانت السعودية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، تؤوي النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.







السعودية

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الأونروا

غزة

قصف مدرسة الأونروا




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