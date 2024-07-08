شجار جماعي على ارتفاع 30 ألف قدم يجبر قائد طائرة على الهبوط اضطراريا

إيهاب محمد

تسبب "شجار جماعي" بين الركاب على متن رحله طيران تابعة لشركة رايان إير في دفع الطيار إلى الهبوط اضطراريا بعد الإقلاع في مشهد فوضوي لا نهاية له على ما يبدو أشعله رجل يطلب تغيير مقعده، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الرحلة المتجهة إلى مطار لندن ستانستيد كانت قد غادرت أكادير في المغرب، الأربعاء، عندما اندلعت الفوضي على متن الطائرة على ارتفاع 30 ألف قدم في الهواء.



الشجار على الطائرة

وأظهر مقطع فيديو مروع - حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية - الركاب وهم يصرخون على بعضهم البعض من جميع أنحاء الطائرة، بينما يحاول موظفو شركة الطيران المذعورون، بذل قصارى جهدهم لتهدئة المسافرين، وبدأ التوترات يتفاقم قبل إقلاع الطائرة عندما طلب رجل في أواخر العشرينيات من امرأة تجلس مع ابنتها أن يجلس بجانبها ليكون مع زوجته وأطفاله.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن المرأة رفضت إجراء التبديل، مما دفع الرجل إلى البدء في تهديدها، وعلى الرغم من عدم علمهم بالتوترات التي كانت تتصاعد في المقصورة، انطلق طيارو شركة رايان إير في موعدهم المقرر.



صورة من الشجار

وبمجرد أن وصلت الطائرة إلى ارتفاعها الطبيعي وتم إطفاء إشارة حزام الأمان، ورد أن زوج الراكبة التي طلب منها راكب آخر التحرك من مكانها - وهو رجل في الثلاثينيات من عمره - جاء للدفاع عن زوجته، مما أثار الفوضى.

وقال أحد الركاب البالغ من العمر 36 عامًا - الذي لم يكشف عن هويته - للصحيفة: "كانوا يحاولون لكم بعضهم البعض، كانت إحدى العائلات جزءًا من مجموعة أكبر، لذا بدأ الركاب الآخرون في الانضمام إليهم، ثم بدأت سيدة في الصف الخلفي تعاني من نوبة ذعر بسبب كل ما يحدث فكانت تصرخ، وكان هناك أطفال يبكون، وكان الأمر أشبه بتأثير كرة الثلج".