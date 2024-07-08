"بوينج" تتوصل لاتفاق مع "العدل الأمريكية" بشأن حادثى تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، أن شركة "بوينج" لصناعة الطائرات وافقت على صفقة للإقرار بالذنب فى تهمة الاحتيال الجنائى الناجمة عن حادثى تحطم لطائرتين من طراز "737 ماكس".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن قرار شركة "بوينج" جاء بعد أسبوع من إعطاء وزارة العدل للشركة خيار الإقرار بالذنب أو مواجهة المحاكمة.

وقال ممثلو الادعاء: إن "بوينج انتهكت اتفاقا يعود إلى عام 2021 المتعلقة بالحوادث المميتة "، مؤكدين أن "الشركة ارتكبت عملية احتيال من خلال تضليل المنظمين بشأن نظام التحكم في الطيران الذي كان من أسباب حادثي تحطم طائرة ماكس اللذين أوديا بحياة 346 شخصا".

وكانت شركة "بوينج" قد تعرضت للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل الأمريكية في مايو الماضي أن الشركة انتهكت اتفاقا يعود لعام 2021 ويتعلق بالحوادث المميتة.