رئيس جامعة حلوان يزور وزيري التعليم والشباب للتهنئة بتجديد الثقة وبحث التعاون

محمد صبحى

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بزيارة رسمية إلى مكتب الدكتور أشرف صبحى لتقديم التهنئة للوزير بمناسبة تجديد الثقة .

ورافق الدكتور قنديل خلال الزيارة الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان.

خلال اللقاء، أشاد الدكتور قنديل بجهود الدكتور أشرف صبحى المتميزة في قيادة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة السابقة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في دعم وتمكين الشباب المصري وتطوير القطاع الرياضي في البلاد.

من جانبه، أعرب الدكتور صبحي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من رئيس جامعة حلوان، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات التعليمية في مصر لخدمة الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لدعم الشباب المصري.

في سياق متصل، زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مكتب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر الوزارة، وأعرب الدكتور قنديل عن خالص تهانيه وتمنياته للدكتور عاشور بالتوفيق واستمرار التطوير نحو آفاق جديدة من التقدم.

من جانبه، أعرب الدكتور عاشور عن شكره وتقديره للدكتور قنديل على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والجامعات المصرية لتحقيق رؤية مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.