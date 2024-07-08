داخل الكنيست.. "سحل" شقيق رهينة مؤيد لاتفاق غزة.. فيديو

وكالات

نشبت مشاجرة داخل الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بين اثنين من أشقاء رهينتين محتجزين في قطاع غزة، أحدهما يدعم مقترح وقف الحرب والآخر يعارضه.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أخرج أمن الكنيست شقيق الرهينة إيتسيك إلغارات بالقوة من لجنة الدستور والقانون والعدالة، بعد أن قاطع شقيق رهينة آخر هو عمري ميران، كان يرفض علنا صفقة رهائن أخرى مع حركة حماس.

תשעה חודשים בדיוק אחרי השבעה באוקטובר וחבר כנסת שמחה רוטמן מורה למשמר הכנסת להוציא בכוח בן משפחה של חטוף אחרי שהוא לא הצליח לזהות את התמונה של אחיו, איציק אלגרט שנמצא בשבי. רוטמן הוא איש קטן, עלוב וחדל אישים ועלובים אנשי המשמר שמילאו את ההוראה הביזיונית הזאת. בתמונה: דני אלגרט… pic.twitter.com/r6bhLCXa3b — בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) July 8, 2024

وقال بوعز ميران، الذي اختطف شقيقه عمري في 7 أكتوبر، للجنة، إن "صفقة متهورة لا يمكن أن تتم"، بينما اعترض داني إلغارات على ذلك.

وأمر عضو الكنيست اليميني المتطرف سيمحا روثمان بإخراج إلغارات، الذي رفض التحرك وقال بصوت عال إنه لن يغادر القاعة.

لكن مقاطع فيديو لاحقة أظهرت إخراج إلغارات إلى خارج القاعة بالقوة، وتم تصويره بعد ذلك وهو يتلقى رعاية طبية بينما كان مستلقيا على وجهه في أحد ممرات الكنيست.