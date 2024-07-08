الإسرائيليون يطالبون بوقف إطلاق النار وتنحى نتنياهو

كتبت : نهال أبو السعود

في ذكرى مرور تسعة أشهر على بدء الحرب في غزة، قام المتظاهرون الإسرائيليون بإغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنحي، وإجراء انتخابات والضغط من أجل وقف إطلاق النار لإعادة عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تأتي المظاهرات في الوقت الذي اكتسبت فيه الجهود المستمرة منذ فترة طويلة للتوصل إلى هدنة زخمًا الأسبوع الماضي عندما تخلت حماس عن مطلب رئيسي بالتزام إسرائيل بإنهاء الحرب. ولا تزال تريد حماس من الوسطاء ضمان وقف إطلاق النار الدائم، في حين تعهد نتنياهو بمواصلة القتال حتى تدمر إسرائيل القدرات العسكرية لحماس.

وقال نتنياهو في بيان يوم الأحد، والذي من المرجح أن يزيد من مخاوف حماس بشأن الاقتراح: "إن أي اتفاق سيسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب".

بدأ "يوم التعطيل" يوم الأحد في الساعة 6:29 صباحًا حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية وتظاهروا خارج منازل وزراء الحكومة وبالقرب من الحدود مع غزة، أطلق المتظاهرون الإسرائيليون 1500 بالون أسود وأصفر لترمز إلى المواطنين الذين قتلوا واختطفوا.

ولا يزال حوالي 120 رهينة أسرى بعد إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر. وقد خلصت إسرائيل بالفعل إلى أن أكثر من 40 من الرهائن المتبقين لقوا حتفهم، وهناك مخاوف من أن العدد سوف ينمو مع استمرار الحرب.

ورغم الحشد الامريكي لوقف إطلاق النار في غزة على مراحل حيث ستفرج حماس عن الأسرى المتبقين في مقابل وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة لا يزال نتنياهو يتجاهل الدعوات لانهاء الحرب التي تسببت في ازمة إنسانية غير مسبوقة.

وقالت نيويورك تايمز ان حماس تريد ضمانات من الوسطاء بأن الحرب ستنتهي، في حين تريد إسرائيل الحرية لاستئناف القتال إذا استمرت المحادثات بشأن إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الرهائن.



مظاهرات اسرائيل