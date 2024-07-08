اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يوليو 2024 06:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار السلع.. ويعلن عن خط ساخن للمتابعة

الإثنين، 08 يوليو 2024 06:00 ص
حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار السلع.. ويعلن عن خط ساخن للمتابعة جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشكل الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل للمرور على الأسواق لمتابعة مدى توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بالمواصفات القياسية والتأكد من عدم وجود أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطن، كما يكثف جهاز حماية المستهلك من خلال سيارات الضبطية القضائية وفروع الجهاز فى المحافظات المختلفة الرقابة وحذر الجهاز من التلاعب والبيع بأزيد من الأسعار المعلنة حيث سيتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية فى الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا.







جهاز حماية المستهلك

خط ساخن لجهاز حماية المستهلك

تفعيل الرقابة بجهاز حماية المستهلك

الرقابة على أسعار السلع

اسعار السلع

مخزون السلع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة