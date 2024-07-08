حماية المستهلك يحذر من التلاعب بأسعار السلع.. ويعلن عن خط ساخن للمتابعة

كتب مدحت وهبة

تشكل الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل للمرور على الأسواق لمتابعة مدى توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بالمواصفات القياسية والتأكد من عدم وجود أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطن، كما يكثف جهاز حماية المستهلك من خلال سيارات الضبطية القضائية وفروع الجهاز فى المحافظات المختلفة الرقابة وحذر الجهاز من التلاعب والبيع بأزيد من الأسعار المعلنة حيث سيتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية فى الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا.