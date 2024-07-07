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وزارة التموين: استقرار أسعار السلع على البطاقات

الأحد، 07 يوليو 2024 11:42 ص
وزارة التموين: استقرار أسعار السلع على البطاقات وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح  السلع  المدعمة  على بطاقات التموين والتجارة الداخلية ضمن مقررات شهر يوليو 2024 بنفس الأسعار السابقة دون أي زيادة مع حرص الوزارة على توفير المنتجات وصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص على كل بطاقة، كما توفر الوزارة جميع السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 31 صنفا من السلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين وطرحها للمواطنين بأسعار مدعمة وأقل من الأسواق الأخرى في إطار الحرص على تخفيف العبء على الأسر خاصة المستفيدة من منظومة الدعم.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في فتح الملفات ووضع خطة التطوير تشمل كل قطاعات الوزارة المختلفة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أيضا توفير سلع ذات جودة للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.







وزارة التموين

أسعار سلع بطاقات التموين

سلع بطاقات التموين

سعر سلع بطاقات التموين يوليو 2024

مخزون سلع

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