حزب العمال يدرس إطلاق سراح السجناء بعد 40% من مدة عقوبتهم لحل أزمة السجون

كتبت رباب فتحى

يدرس حزب العمال البريطانى خططًا لإطلاق سراح السجناء بعد قضاء 40% فقط من مدة عقوبتهم في محاولة لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون، حسبما كشفت صحيفة الجارديان.

وفي حين أن الخطة المقترحة - التي نشرتها صحيفة ديلي تليجراف لأول مرة - هي مجرد واحد من عدة خيارات تدرسها وزارة العدل، فقد برز اكتظاظ السجون كواحدة من أكثر القضايا إلحاحا التي تواجه الحكومة الجديدة، حيث حذر المحافظون من أن السجون في إنجلترا وويلز ستكون ممتلئة فعليًا خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

وقال مصدر حكومي لصحيفة الجارديان: "لا أحد يريد أن يفعل ذلك، لكنهم مضطرون بسبب تقاعس الحكومة الأخيرة. إنه خيار لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد."

ومن شأن الاقتراح الجديد إطلاق سراح السجناء بعقوبات "حاسمة" تتراوح بين 40% و43% من مدة عقوبتهم. وسيتم استبعاد المجرمين المسجونين بسبب جرائم جنسية أو عنف أو إرهاب من المخطط، وكذلك أي مجرم يخضع لقرارات مجلس الإفراج المشروط عند إطلاق سراحه. ستحل الخطة محل خطة الإصدار المبكر الحالية لمدة 10 أسابيع.

وأضاف مصدر آخر في الحكومة: "لم نتخذ أي قرارات بعد، نحن فقط ندرس جميع الخيارات. لكن الأزمة حادة وليس هناك قرارات سهلة أمامنا."

واعتبارًا من شهر مايو، بلغ عدد نزلاء السجون 87,505، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الرسمية الصالحة للاستخدام 88,895. في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الحكومة رسميًا إجراء أزمة لتخفيف اكتظاظ السجون باستخدام وحدات الشرطة لإيواء السجناء، بعد قرار النظر في إطلاق سراح بعض السجناء قبل 70 يومًا من انتهاء مدة عقوباتهم.



