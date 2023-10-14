بريطانيا تدرس إطلاق سراح السجناء مبكرا لحل أزمة اكتظاظ السجون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزير العدل البريطانى يدرس اتخاذ تدابير مبتكرة لحل أزمة الاكتظاظ فى السجون البريطانية، وتشمل تلك التدابير إمكانية نقل السجناء في إنجلترا وويلز إلى مبانٍ متنقلة أو إطلاق سراحهم مبكرًا كجزء من توسيع ضخم لنظام وضع أجهزة المراقبة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يكشف أليكس تشاك كي سي، عن حزمة من الإجراءات يوم الاثنين يمكن أن تضيف 2600 مكان للنزلاء، حسبما تفهم صحيفة "الجارديان".

وتعرض وزير المالية لضغوط متزايدة بعد أن كشف في مؤتمر حزب المحافظين أن الحكومة ستسعى إلى استئجار زنزانات سجون في دول أجنبية للمساعدة في تخفيف العبء.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد نزلاء السجون إلى 88016، بزيادة قدرها أكثر من 6500 في عام واحد وحوالي 10000 سجين عما كان عليه قبل عامين. طُلب من القضاة هذا الأسبوع تأجيل إصدار الأحكام على المجرمين المدانين المفرج عنهم حاليًا بكفالة - بما في ذلك المغتصبين واللصوص - لأن السجون كانت ممتلئة.

ويمكن أن يكشف تشاك الاثنين أنه سيتم تركيب ما يصل إلى 1000 زنزانة للنشر السريع في الأماكن المفتوحة فى السجون قبل نهاية العام لتعزيز المساحات، وأن المسئولين سيضاعفون عدد السجناء في الزنازين.

وتم توسيع برنامج الحجز في المنزل (HDC) في وقت سابق من هذا العام، مما يسمح للسجناء أن يخرجوا قبل انتهاء مدة عقوبتهم فى السجن بستة أشهر بدلاً من أربعة، على أن ضعوا أجهزة المراقبة الإلكترونية.

وتم إدخال وحدات سكنية إضافية في السجون، حيث تم بالفعل تركيب أول 350 "زنزانة للانتشار السريع" مسبقة الصنع في خمسة مواقع.

ومع تأخير أعمال الصيانة غير العاجلة، وبالتالي تقليل عدد الأماكن غير المستخدمة في وقت واحد، ونقل السجناء ذوي التصنيف المنخفض المخاطر من السجن المغلق إلى سجن مفتوح، يقدر المسئولون أنه يمكن إضافة ما يصل إلى 2600 مكان قبل نهاية العام.