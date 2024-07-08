اليوم السابع
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الإثنين، 08 يوليو 2024 01:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اتصال هاتفى بين الرئيس السيسى ورامافوزا بشأن القضية الفلسطينية.. إنفوجراف

الإثنين، 08 يوليو 2024 12:29 ص
اتصال هاتفى بين الرئيس السيسى ورامافوزا بشأن القضية الفلسطينية.. إنفوجراف

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في هذا الاتصال.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا.

 

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خلال الاتصال توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس الجنوب أفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتوليه فترة رئاسية جديدة.

أكد الرئيس استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة  وهو ما ثمنه الرئيس "رامافوزا".

أكد "رامافوزا" أهمية تنامي العلاقات بين الدولتين والمضي قدماً في تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة.

أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ولاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة والموضوعات التي تمس القارة الأفريقية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.







الرئيس السيسى

الرئيس الجنوب أفريقي

رامافوزا

القضية الفسلطينية




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