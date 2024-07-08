تعيين محمد صلاح نائبا لرئيس نقابة البترول

كتبت آية دعبس

أصدر المجلس التنفيذى، للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة أحمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، قرار بتعيين محمد صلاح، أمين لجنة التثقيف والتدريب، نائبا لرئيس النقابة.

جاء ذلك عقب عقد اجتماع المجلس التنفيذى الاسبوع الماضي لإختياره بالإجماع المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة، لتولي مهام منصب القائم بأعمال رئيس النقابة، خلفاً لمحمد جبران رئيس النقابة ورئيس اتحاد العمال الأسبق، بعد توليه حقيبة وزارة القوى العاملة وأدائه اليمين الدستورية ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،و أيضًا انتخاب عايدة محي الدين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس أمانة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمنصب الأمين العام لنقابة البترول.



وأكد مجلس نقابة البترول أنه سيعمل على استكمال الملفات التي بدأها منذ بداية الدورة النقابية لخدمة كافة أعضاء النقابة.