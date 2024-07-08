اليوم السابع
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تعرف على أبرز ممنوعات صوم العذراء مريم فى الكنيسة

الإثنين، 08 يوليو 2024 01:00 ص
تعرف على أبرز ممنوعات صوم العذراء مريم فى الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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يعتبر صوم العذراء مريم من أقدس الأصوام فى الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، حيث يبدأ فى الكنيسة الكاثوليكية يوم 1 أغسطس من كل عام، فيما يبدأ فى الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين.

ويحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.

وقال الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن صوم السيدة مريم العذراء بدأ الأول من أغسطس، موضحا أن أول قداس يكون قداسا عاديا وألحان عادية وصوم اعتيادى.

وأوضح أن قداسات صوم السيدة مريم العذراء يكون فيها نهضة روحية وترانيم وعظة وألحان، بالإضافة إلى صلاة التذبحة أو التمجيد لمريم العذراء.

وأشار إلى أن صوم الأقباط الكاثوليك صوم مثل باقى الصيام بعيدًا عن اللحوم وعن البيض ولكن السمك مسموح إلا للمواطنين الذين قرروا النذر حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.

 

 







ممنوعات صوم العذراء

صوم العذراء مريم

الكنيسة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية




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